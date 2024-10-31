Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak için oluşturulan kurulun üyeleri, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Vali Ergün, kurulda alınacak kararların kente hayırlı olmasını diledi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, kurul üyelerine İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Çalışma Programları ile iş gücünün niteliklerini artırmak ve istihdam edilebilirliklerini kolay sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.