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        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:55
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        Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, istihdam politikalarının oluşturulması ve işsizliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak için oluşturulan kurulun üyeleri, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

        Vali Ergün, kurulda alınacak kararların kente hayırlı olmasını diledi.

        Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk, kurul üyelerine İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Çalışma Programları ile iş gücünün niteliklerini artırmak ve istihdam edilebilirliklerini kolay sağlayabilmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Ertürk, istihdam programlarıyla 1572 kişinin kamu ve özel sektörde işe yerleştirildiğini de ifade etti.

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Ali Öktem, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner ile diğer kurul üyelerinin katıldığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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        Galeri

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