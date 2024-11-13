Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini yüzeyi buz tutmuş gölü ve sonbahar renklerinin hakim olduğu karla kaplı ormanlarıyla karşılıyor.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında, denizden 1550 metre yükseklikte yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Bursa'dan gelen Özlem Şahin, AA muhabirine, daha önce yaz döneminde gördüğü ve hayran kaldığı Karagöl'ün bu haliyle de ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, yürüyüş yapıp fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkarıyor.

Karagöl'de sonbahar renklerini beklerken bölgedeki kar ve donan gölün kendisini şaşkına çevirdiğini belirten Şahin, "Harika bir doğa beni karşıladı. Karagöl kışın ayrı, yazın ayrı güzel. Bunu deneyimlemiş oldum." dedi.

Karın doğaya çok yakıştığını dile getiren Kılıç, "Biz Karagöl diye geldik ama beyaz olmuş. Yeşille beyaz birleşmiş, daha güzel bir görüntü ortaya çıkmış." diye konuştu.

Elazığ'dan tatil için bölgeye gelen Muhammet Akif Çetin, gölün buz tutmasıyla çok güzel bir manzara oluştuğunu kaydederek, "Göl buz kaplı. Çevrede yarım metre kadar kar var. Ülkemin her köşesi güzel de burası sanki bir başka güzel. Tüm renkleri bir arada görebiliyoruz. Kırmızı, yeşil, sarı, beyaz, mavi." ifadelerini kullandı.