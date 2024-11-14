Artvin'de denizde sürüklenen karaca kurtarıldı
Artvin'in Hopa ilçesinde denizde dalgalara kapılarak açığa sürüklenen karaca, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Artvin'in Hopa ilçesinde denizde dalgalara kapılarak açığa sürüklenen karaca, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
İlçenin Esenkıyı mevkisinde balıkçılar, bir karacanın denizde sürüklendiğini fark etti.
Tekneyle denize açılan balıkçılar, dalgalara kapılarak sürüklenen hayvanı kurtarıp kıyıya çıkardı.
Yorgun haldeki karaca, veteriner hekimce tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındı.
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