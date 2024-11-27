Artvin ve Bayburt'ta yolu kardan kapanan köylerdeki hastaların yardımına ekipler yetişti

Bayburt'un Demirözü ilçesinde de kar nedeniyle yolu kapanan Yakupabdal köyündeki bir KOAH hastasının rahatsızlanması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Artvin ile Bayburt'ta kar nedeniyle yolu kapanan köylerde yaşayan kanser ve KOAH hastasının yardımına ekipler koştu.

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