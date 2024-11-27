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        Artvin ve Bayburt'ta yolu kardan kapanan köylerdeki hastaların yardımına ekipler yetişti

        Artvin ile Bayburt'ta kar nedeniyle yolu kapanan köylerde yaşayan kanser ve KOAH hastasının yardımına ekipler koştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:53
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        Artvin ve Bayburt'ta yolu kardan kapanan köylerdeki hastaların yardımına ekipler yetişti
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        Artvin ile Bayburt'ta kar nedeniyle yolu kapanan köylerde yaşayan kanser ve KOAH hastasının yardımına ekipler koştu.

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yolu ulaşıma kapanan Hamurlu köyündeki kanser hastası 63 yaşındaki Sevgi Sarı'nın rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İl Özel İdaresi ekiplerince, ilçe merkezine 11 kilometre uzaktaki köyün yolu iş makineleriyle açıldı.

        Sarı, yolun açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde de kar nedeniyle yolu kapanan Yakupabdal köyündeki bir KOAH hastasının rahatsızlanması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        Ekipler, paletli ambulansla ulaştıkları köydeki hastayı Demirözü Devlet Hastanesine sevk etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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