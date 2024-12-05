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        Artvin'de öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini çektikleri kliple anlattı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini anlattıkları klip çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:13
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        Artvin'de öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini çektikleri kliple anlattı
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini anlattıkları klip çekti.

        Kaya Çamurlu İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinden Emel Day ve Ayşe Nur Yılmaz, eğitim öğretimi öğrenciler için eğlenceli hale getirmek amacıyla, okuldaki günlük yaşantılarını anlatan klip çekmeye karar verdi.

        Yılmaz ve Day'ın "Hababam Sınıfı" filminden de esinlenerek kurguladığı klipte, Okul Müdürü Barış Vayiç, öğretmenler ve öğrenciler rol aldı.

        Okuldaki günlük yaşantının yanı sıra öğrencilerin yaramazlıklarını ve öğretmenlerine sevgilerini mizahi dille anlatan klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Video, kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

        Sınıf öğretmeni Emel Day, eğlenceli bir etkinlik için video çektiklerini ifade ederek, "Okuldaki yaşantımızı, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin deneyimlerini yansıtan bir video çektik. Yazmak da oynamak da güzeldi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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