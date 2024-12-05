Artvin'de öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini çektikleri kliple anlattı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini anlattıkları klip çekti.

Kaya Çamurlu İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinden Emel Day ve Ayşe Nur Yılmaz, eğitim öğretimi öğrenciler için eğlenceli hale getirmek amacıyla, okuldaki günlük yaşantılarını anlatan klip çekmeye karar verdi.

Yılmaz ve Day'ın "Hababam Sınıfı" filminden de esinlenerek kurguladığı klipte, Okul Müdürü Barış Vayiç, öğretmenler ve öğrenciler rol aldı.