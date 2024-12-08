Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 07:18 Güncelleme: 08.12.2024 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

        İhbar üzerine bölge Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Artvin Valisi Turan Ergün bölgede incelemelerde bulundu.

        Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

        Rize-Artvin kara yolunun çift taraflı trafiğe kapandığını kaydeden Ergün, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede. Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden takip ediyor. Heyelan bir taraftan devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar gündüz yapılacak." dedi.

        Kara yolunda 3-4 metre yüksekliğinde toprak olduğunu vurgulayan Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Vali Ergün, ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Şam'a girdi
        Muhalifler Şam'a girdi
        'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'
        'Suriye'de olanlar Esad'ın suçu'
        Muhalifler Humus'ta
        Muhalifler Humus'ta
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        Suriye'de çöküşün şifreleri
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Notre Dame Katedrali açıldı
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek

        Benzer Haberler

        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)-Yeniden
        Artvin'de heyelan; Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı (2)-Yeniden
        Dere yatağına düşen otomobilden yara almadan çıktı
        Dere yatağına düşen otomobilden yara almadan çıktı
        Çatıdan düşen kar, kamyonete hasar verdi
        Çatıdan düşen kar, kamyonete hasar verdi
        Yusufeli'de "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" hizmete açıldı
        Yusufeli'de "Sadiye Hanım Kadınlar Lokali" hizmete açıldı
        Artvin'de öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini çektikleri kliple...
        Artvin'de öğretmen ve öğrenciler, okuldaki bir günlerini çektikleri kliple...
        Artvin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
        Artvin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi