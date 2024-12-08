GÜNCELLEME - Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

Yamaçtan kayan toprağın denize kadar ulaştığına işaret eden Ergün, "Önceliğimiz bu yolun trafiğe açılması. Karayolları Bölge Müdürümüz de burada. Çalışmalarımız bu şekilde devam ederse akşama kadar bir aşamaya getiririz diye umut ediyoruz." diye konuştu.

Ergün, bir gazetecinin heyelanın altında araç kalıp kalmadığı sorusuna, "Burada büyük bir heyelan oldu. 150-200 metrelik bir uzunluğa sahip. Şu anda var ya da yok demek mümkün değil. O risk var ama. Olabilir yani. Tünel kayıtlarından 'Hangi araçlar girdi, hangi araçlar çıktı?', bunun incelemesini yapıyoruz. Temennimiz kalmamış olsun. Toprak kaldırılmadan bunu anlamak da mümkün değil." yanıtını verdi.