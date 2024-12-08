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        GÜNCELLEME - Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:56
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        GÜNCELLEME - Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

        Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

        İhbar üzerine bölge Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

        Rize-Artvin kara yolunun çift taraflı trafiğe kapandığını belirten Ergün, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma, Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede. Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden takip ediyor." dedi.

        Kara yolunda 3-4 metre yüksekliğinde toprak olduğuna işaret eden Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur.' diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Vali Ergün, ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını kaydetti.

        - "Burada büyük bir heyelan oldu. 150-200 metrelik bir uzunluğa sahip"

        Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin alanda iş makineleriyle çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Ergün, heyelan bölgesinin Rize-Artvin il sınırının 1 kilometre Artvin tarafında olduğunu söyledi.

        Yamaçtan kayan toprağın denize kadar ulaştığına işaret eden Ergün, "Önceliğimiz bu yolun trafiğe açılması. Karayolları Bölge Müdürümüz de burada. Çalışmalarımız bu şekilde devam ederse akşama kadar bir aşamaya getiririz diye umut ediyoruz." diye konuştu.

        Ergün, bir gazetecinin heyelanın altında araç kalıp kalmadığı sorusuna, "Burada büyük bir heyelan oldu. 150-200 metrelik bir uzunluğa sahip. Şu anda var ya da yok demek mümkün değil. O risk var ama. Olabilir yani. Tünel kayıtlarından 'Hangi araçlar girdi, hangi araçlar çıktı?', bunun incelemesini yapıyoruz. Temennimiz kalmamış olsun. Toprak kaldırılmadan bunu anlamak da mümkün değil." yanıtını verdi.

        - Üst kottaki köyde bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi

        Vali Ergün, heyelanın üst kotundaki köyde bir evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini, bu ev dışında tehlike arz edecek bir durum olmadığını kaydetti.

        Geceden beri kapalı olan yolun akşama kadar da kapalı kalacağının belli olduğunu belirten Ergün, şöyle konuştu:

        "Artvin'in giriş illerinde araçların bölgeye gelmemesi yönünde tedbirler uyguluyoruz. Zorunlu durumlarda da bir köy yolundan ulaşımı veriyoruz. O yolu küçük ve zorunlu araç trafiğine açıyoruz. Ayrıca Sahil Güvenliğimiz botlarla acil durumlarda yolcu taşıyor. Bir cenaze naklimiz vardı. Sahil Güvenlik onu taşıdı. Acil durumlarda denizden de ulaşım sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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