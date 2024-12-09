Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.