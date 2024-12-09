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        Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor

        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:29
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        Artvin'de heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun ikinci şeridinin de ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Heyelanın meydana geldiği Arhavi'nin Kıyıcık mevkisinde, iş makinelerince diğer şeridin açılması için yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti.

        Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin de bulunduğu bölgeye sabah erken saatlerden itibaren çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği görüldü.

        Öte yandan, heyelan sonucu toprak altında olduğu değerlendirilen bir aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapılıyor.

        Güzergahta trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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