Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ergün'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

        Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Ergün'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ergün, mesajında, çağdaş dünyanın ortak paydası ve tüm insanlığın ortak aklı olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulüyle en yüksek ahlaki değerlerden olan temel hak ve özgürlüklerin evrensel boyutta korunması ve geliştirilmesinin güvence altına alındığını belirtti.

        İnsan haklarının hiçbir ayrım gözetmeksizin, herhangi bir şarta bağlı olmadan tüm insanların doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez üstün nitelikli değerler olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu değerler kişiyi kendi özüyle ve onuruyla yaşatmak için zorunlu olan koşulları ifade etmektedir. İnsan hakları tüm bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama tam ve eşit katılımını sağlamaktadır. İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin mihenk taşlarından olan bu hakların korunması sadece bireyin refahı için değil aynı zamanda toplumsal huzur ve barışın sağlanması bakımından da büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Ergün, tarih boyunca farklı kültürlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılarda bulunan Türkiye'nin, barış ve istikrarın tesisine rehberlik eden bu beyannameyi ilk imzalayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "İnsan şeref ve haysiyetini korumayı en temel gaye kabul eden, dünyanın neresinde olursa olsun haksızlığa ve zulme karşı çıkmayı ilke edinen devletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de gönül coğrafyasında yaşayan tüm masum ve mazlumlara yardım eli uzatmaya, sessiz çığlıklarının sesi olmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bu özel günün tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a gözaltı talebi
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Annesini vahşice öldürmüştü! İşte katil evlada verilen ceza!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Le Pen'in hedefi Macron
        Le Pen'in hedefi Macron
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği
        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız be...
        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız be...
        GÜNCELLEME - Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bede...
        GÜNCELLEME - Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bede...
        Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan otomobildeki 4 ki...
        Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan otomobildeki 4 ki...
        Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşı...
        Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşı...
        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın izleri siliniyor; 1 araç aranıyor (2)
        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın izleri siliniyor; 1 araç aranıyor (2)