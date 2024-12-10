Artvin Valisi Ergün'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Artvin Valisi Turan Ergün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ergün, mesajında, çağdaş dünyanın ortak paydası ve tüm insanlığın ortak aklı olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulüyle en yüksek ahlaki değerlerden olan temel hak ve özgürlüklerin evrensel boyutta korunması ve geliştirilmesinin güvence altına alındığını belirtti.

İnsan haklarının hiçbir ayrım gözetmeksizin, herhangi bir şarta bağlı olmadan tüm insanların doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilemez ve vazgeçilemez üstün nitelikli değerler olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu değerler kişiyi kendi özüyle ve onuruyla yaşatmak için zorunlu olan koşulları ifade etmektedir. İnsan hakları tüm bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama tam ve eşit katılımını sağlamaktadır. İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin mihenk taşlarından olan bu hakların korunması sadece bireyin refahı için değil aynı zamanda toplumsal huzur ve barışın sağlanması bakımından da büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.