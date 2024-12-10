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        Artvin'deki heyelanın hemen ardından yaşanan toprak kaymaları cep telefonu kamerasında

        Artvin'in Arhavi ilçesinde 8 Aralık'ta meydana gelen heyelanın ardından bir süre yaşanan toprak kaymaları cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:08
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        Artvin'deki heyelanın hemen ardından yaşanan toprak kaymaları cep telefonu kamerasında
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde 8 Aralık'ta meydana gelen heyelanın ardından bir süre yaşanan toprak kaymaları cep telefonuyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Kıyıcık mevkisinde 8 Aralık saat 03.15'te meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

        Dev kaya ve toprak kütlelerinin yola sürüklendiği mevkide aynı gün toprak kaymaları bir süre devam etti.

        Toprak altında kalan otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği bölgedeki çalışmalara katılan Mertkan Tatar, yamaçta ilk gün yaşanan toprak kaymalarını cep telefonuyla kaydetti.

        Yeni heyelan riskine karşı ekiplerin gerekli tedbirleri alarak yürüttüğü çalışma sonucu yolun Artvin istikameti, 8 Aralık Pazar akşamı çift yönlü ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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