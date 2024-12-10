Artvin'de proje geliştirme toplantısı yapıldı

Artvin'de proje geliştirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Artvin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Salonunda düzenlenen toplantıda, özel gereksinimli öğrencilere en iyi olanakları sunarak gelişimlerini desteklemek istediklerini belirtti.

Acar, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin ailelerinin de sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Özel eğitim öğretmeni, Vali Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün ise özel gereksinimli öğrenciler için kurumlararası koordinasyonu sağlayacak çalışmanın önemine işaret etti.

İlgili şube müdürleri, Ar-Ge öğretmenleri, merkez ilçe okul yöneticileri ve özel eğitim öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, Artvin'de yürütülen özel eğitim hizmetlerinde etkinliği, kurumlararası koordinasyonu ve özel gereksinimli öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.