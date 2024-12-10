Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Hopa Kaymakamı Arslatürk, anaokulu inşaatında incelemede bulundu

        Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, yapımı devam eden TOBB Anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hopa Kaymakamı Arslatürk, anaokulu inşaatında incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, yapımı devam eden TOBB Anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın ile Yukarı Kuledibi Mahallesi'ndeki inşaat alanına gelen Arslantürk, okulun yapımıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Arslantürk, 8 derslikli anaokulunun yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlandığını belirterek, geleceğin teminatı çocuklara yeni ve modern okullar kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

        İlçede eğitim kalitesini daha yukarıya çıkarmak için yeni okulların yapıldığını ifade eden Arslantürk, anaokulunun 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Artvin'de proje geliştirme toplantısı yapıldı
        Artvin'de proje geliştirme toplantısı yapıldı
        Artvin'deki heyelanın hemen ardından yaşanan toprak kaymaları cep telefonu...
        Artvin'deki heyelanın hemen ardından yaşanan toprak kaymaları cep telefonu...
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği (2)
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği (2)
        Artvin Valisi Ergün'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Artvin Valisi Ergün'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği
        Karadeniz Sahil Yolu'nda kapalı şeritte heyelan temizliği
        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız be...
        GÜNCELLEME 2 - Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız be...