Hopa Kaymakamı Arslatürk, anaokulu inşaatında incelemede bulundu

İlçede eğitim kalitesini daha yukarıya çıkarmak için yeni okulların yapıldığını ifade eden Arslantürk, anaokulunun 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçmesinin planlandığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın ile Yukarı Kuledibi Mahallesi'ndeki inşaat alanına gelen Arslantürk, okulun yapımıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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