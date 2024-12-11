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        Artvin'de "Gençlik Politikaları Hazırlama ve Bilgilendirme Çalıştayı" yapıldı

        Artvin'de "Gençlik Politikaları Hazırlama ve Bilgilendirme Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:14
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        Artvin'de "Gençlik Politikaları Hazırlama ve Bilgilendirme Çalıştayı" yapıldı
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        Artvin'de "Gençlik Politikaları Hazırlama ve Bilgilendirme Çalıştayı" düzenlendi.

        Valiliğin koordinesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Gençlik Merkezi konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, gençlik politikaları üzerine yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

        Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, çalıştayın gençlerin ihtiyaçlarına dayalı politikalar geliştirilmesine ve onların toplumsal yapının güçlü bir parçası haline gelmesine yönelik yaklaşımlara büyük katkıda bulunacağını söyledi.

        Gençlerin toplumun dinamik ve yenilikçi gücü olduğuna vurgu yapan Ergün, gençlerin enerjisi, coşkusu, yaratıcılığı ve potansiyelinin geleceğin şekillenmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

        Ergün, genç neslin eğitim, bilim, sanat ve spor gibi birçok alanda sergileyeceği başarıların toplumun refah seviyesini yükselteceğine ve geleceği daha aydınlık kılacağına yürekten inandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için Artvin'de 7 gençlik merkezimizde toplam 24 bin 363 gencimizi akademik eğitimlerin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile deniz, doğa, medeniyet ve kültür kampları gibi etkinliklerimizle destekliyoruz. İlimiz bünyesinde güvenli, düzenli ve konforlu birer yaşam alanı olan 7 yurdumuzda toplam 5 bin 381 gencimize hizmet veriyoruz. Şu an yapımı devam eden ve yüzde 62 oranında bitmiş olan yeni yurdumuzun önümüzdeki yıl hizmete açılmasıyla 3 bin 56 gencimize daha barınma imkanı sağlamış olacağız."

        Çalıştayın gençlerin gelişimlerini destekleyici çalışmalara ivme kazandıracağına yürekten inandığını vurgulayan Ergün, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Program konuşmaların ardından sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü atölyelerin gezilmesiyle sona erdi.

        Vali Ergün, çalıştay sonrasında gençlerle bir süre sohbet etti.

        Çalıştaya, Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sıtkı Bilgin, bazı kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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