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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı

        Artvin'de bir haftada farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:26
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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
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        Artvin’de bir haftada farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 29 Kasım-6 Aralık arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 10-20 yıl hapis cezası bulunan 3, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 10 ve ifadeye yönelik 47 olmak üzere toplam 61 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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