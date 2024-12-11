Artvin'de farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı
Artvin'de bir haftada farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.
Artvin’de bir haftada farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 29 Kasım-6 Aralık arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 10-20 yıl hapis cezası bulunan 3, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 10 ve ifadeye yönelik 47 olmak üzere toplam 61 kişi yakalandı.
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