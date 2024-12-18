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        Artvin'de 6 firari yakalandı

        Artvin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:16
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        Artvin'de 6 firari yakalandı
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        Artvin'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 24 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında jandarma ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

        Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 5 yıl 6 aydan, 12 yıl 10 ay 10 gün arasında değişen sürelerde hapis cezası bulunan C.T, F.Ç, Ö.A, Y.Y, K.Y. ve M.K'yı yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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