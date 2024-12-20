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        Artvin - Yusufeli yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Artvin - Yusufeli kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 00:49 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:05
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        Artvin - Yusufeli yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
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        Artvin - Yusufeli kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner 3 tüneli mevkisinde yağışın ardından yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kara yolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yol tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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