Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 01:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 01:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heyelan nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, 22. kilometrede kara yoluna sürüklendi.

        Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 1 saat çift taraflı kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

        Jandarmanın tedbir aldığı yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Eski eşine pusu kurdu, 13 kez bıçakladı
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Yenilmez Aslan!
        Yenilmez Aslan!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi!
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        "Fenerbahçe'nin işi zor"
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        Silah sesine koşan polise saldırdılar!
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Aşkın ilk fotoğrafı
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Artvin'de heyelan; taşlar eve doldu
        Artvin'de heyelan; taşlar eve doldu
        Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 660 bin lira ceza
        Artvin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 660 bin lira ceza
        Dev kayalar arasındaki yoldan geçmek cesaret istiyor
        Dev kayalar arasındaki yoldan geçmek cesaret istiyor
        Artvin'de "7. Geleneksel Kar Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de "7. Geleneksel Kar Şenliği" düzenlendi
        Yusufeli'nde yol kapandı; Borçka'daki heyelan anı da kamerada
        Yusufeli'nde yol kapandı; Borçka'daki heyelan anı da kamerada
        Artvin - Yusufeli yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Artvin - Yusufeli yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor