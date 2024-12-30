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        Artvin'de aranan 59 şüpheli yakalandı

        Artvin'de farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:51
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        Artvin'de aranan 59 şüpheli yakalandı
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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 20-27 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, 10 ve 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 4 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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