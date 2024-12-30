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        Artvin Valisi Turan Ergün köy ziyaretinde bulundu

        Artvin Valisi Turan Ergün, merkeze bağlı Ortaköy köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:15
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        Artvin Valisi Turan Ergün köy ziyaretinde bulundu
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        Artvin Valisi Turan Ergün, merkeze bağlı Ortaköy köyünü ziyaret etti.

        Ortaköy İlkokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Ergün, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

        Ergün, daha sonra Ortaköy Aile Sağlığı Merkezi'nde sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alarak sağlık çalışanlarıyla görüştü.

        Köy sakinleriyle de buluşan Ergün, sorun ve talepleri dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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