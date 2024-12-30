Artvin Valisi Turan Ergün köy ziyaretinde bulundu

Köy sakinleriyle de buluşan Ergün, sorun ve talepleri dinledi.

Ortaköy İlkokulu ve Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Ergün, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

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