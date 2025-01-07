Artvin'de kilosu 30 liradan satılan hamsi talep gördü

Osman Şeremet ise kampanyayı anonslardan duyduğunu anlatarak, "Hamsi fiyatı normalde 100-125 lira. Burada 30 liradan satılınca biraz yoğunluk var." diye konuştu.

Serkan Aksoy, gazetecilere, vatandaşın talebi doğrultusunda 8 yıldır, yılda 2-3 kere kampanya yaptıklarını belirterek, "Yılın 12 ayı vatandaş bize kazandırıyor, biz de yılın belirle günlerinde vatandaşa kazandırıyoruz. Maliyetin altında kampanya yapıp, dar gelirli vatandaşımızın sofrasına balık taşıyoruz." dedi.

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