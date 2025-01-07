Artvin'de kilosu 30 liradan satılan hamsi talep gördü
Artvin'in Hopa ilçesinde bir balıkçının kilogramını 30 liradan satışa sunduğu hamsiye vatandaşlar ilgi gösterdi.
Artvin'in Hopa ilçesinde bir balıkçının kilogramını 30 liradan satışa sunduğu hamsiye vatandaşlar ilgi gösterdi.
İlçede 15 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aksoy, piyasada 100-150 liradan satılan hamsinin fiyatını bir süreliğine 30 liraya düşürdü.
Aksoy'un belediye hoparlöründen yaptırdığı duyuru sonrasında dükkanın önünde yoğunluk oluştu.
Serkan Aksoy, gazetecilere, vatandaşın talebi doğrultusunda 8 yıldır, yılda 2-3 kere kampanya yaptıklarını belirterek, "Yılın 12 ayı vatandaş bize kazandırıyor, biz de yılın belirle günlerinde vatandaşa kazandırıyoruz. Maliyetin altında kampanya yapıp, dar gelirli vatandaşımızın sofrasına balık taşıyoruz." dedi.
Aksoy, kampanya dahilinde yaklaşık 6 ton hamsi sattıklarını, uygulamaya gelecek yıllarda da devam edeceklerini söyledi.
Osman Şeremet ise kampanyayı anonslardan duyduğunu anlatarak, "Hamsi fiyatı normalde 100-125 lira. Burada 30 liradan satılınca biraz yoğunluk var." diye konuştu.
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