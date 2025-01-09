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        Yusufeli Belediye Başkanı Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi

        –Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:59
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        Yusufeli Belediye Başkanı Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        –Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

        Yusufeli Kültür Evinde gerçekleştirilen etkinlikte kentteki yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Demirci, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Demirci, basın mensuplarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra en büyük güç olduğunun ifade eden Demirci, gerek yerelde gerekse de ülke genelinde yapılan işlerin doğru bir şekilde vatandaşa aktarılması noktasında basının önemli bir görev icara ettiğini kaydetti.

        Artvin'de basının zor koşullar ve imkansızlıklara içinde çalıştığının farkında olduklarının altını çize Demirci, "Sizlere kolaylıklar diliyorum. Tarafsız bir basın olmasını, özgür bir basın olmasını temenni ediyorum. Artvin'de zaten bu etik kurallara göre faaliyette bulunuyorsunuz. Yaşadığınız güçlüklere bizler şahidiz. Umarım bundan sonraki dönemde bu güçlüklerin aşılacağı yaşam şartlarınızın iyileştirileceği bir yıl diliyorum. İlçemizin, ilimizin gelişimi ve büyümesi için de sizlerin her türlü desteğine ihtiyacımız var çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

        Demirci, ilçede yürütülen çalışmalara dair de basın mensuplarını bir sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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