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        Artvinli bisikletçiler Atabarı Kayak Merkezi'nin pistinde bisiklet sürdü

        Artvinli bisiklet sporcuları, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için pistte bisiklet sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:33
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        Artvinli bisikletçiler Atabarı Kayak Merkezi'nin pistinde bisiklet sürdü
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        Artvinli bisiklet sporcuları, Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi’nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için pistte bisiklet sürdü.

        İl merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'ndaki Atabarı Kayak Merkezi kayak meraklılarının yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarını da ağırlıyor.

        Kentte yaşayan bisiklet sporcuları Ersin Kaya ve Muhammet Selahattin Ulaş, hem kayak merkezinin güzelliğine dikkat çekmek hem de bisiklet kullanmak noktasına farkındalık oluşturmak amacıyla toplam uzunluğu 1300 metre olan 2 pisten bisiklet sürerek iniş yaptı.

        Bisikletlerini kucaklarına alarak telesiyejle zirveye çıkan ve buradan defalarca bisikletle iniş yapan sporcuların adrenalin dolu gösterisi pistteki kayak severlerinin beğenisini topladı.

        Ersin Kaya, AA muhabirine küçük yaştan itibaren bisiklet kullandığını ve bisikletin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

        Zaman zaman bisikletle adrenalin seviyesi yüksek yerlerde sürüş yaptığını kaydeden Kaya, "Her sene Atabarı Kayak Merkezi'nde benzer sürüş yapıyorum. Burada doğa çok güzel, bisiklet sürmekte ayrı bir keyifli. Amacım buranın güzelliğini tanıtmak ve bisiklet sürmenin keyfini insanlara göstermek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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