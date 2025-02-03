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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

        Artvin'de farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:09
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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı
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        Artvin’de farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtidi.

        Açıklamada, 5 ile 20 yıla kadar hapis cezası bulunanlarla ifade vermeleri gereken 41 kişinin yakalandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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