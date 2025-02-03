Artvin’de farklı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Açıklamada, 5 ile 20 yıla kadar hapis cezası bulunanlarla ifade vermeleri gereken 41 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtidi.

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