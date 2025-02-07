Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde, yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.
Öte yandan çığ düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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