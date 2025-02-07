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        Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:18
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        Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Aşağı Koyunlu köyünün Suatılan Boğazı mevkisinde, yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.

        Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı.

        Öte yandan çığ düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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