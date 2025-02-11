Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de firari hükümlü yakalandı

        Artvin'de hakkında çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Artvin'de hakkında çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gürcistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen, "kasten öldürme ", "basit yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 8 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ş.F. (30) yakalandı.

        A.Ş.F, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Bu kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmesine yardım ettiği belirlenen ve "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatılan S.Ö. ve Ş.F. ile "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapılan O.M. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Bakanlıktan Suriye ile ticaret açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı

        Benzer Haberler

        Artvin'de bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Artvin'de bariyere çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Artvin'de yakalandı
        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Artvin'de yakalandı
        Artvin'de 28. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı
        Artvin'de 28. Kar Üstü Karakucak Güreşleri yapıldı
        Artvin'de çığ düştü; o anlar kamerada
        Artvin'de çığ düştü; o anlar kamerada
        Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        Artvin'de çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
        AK Parti'li Ömer İleri, partisinin Artvin İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li Ömer İleri, partisinin Artvin İl Kongresi'nde konuştu: