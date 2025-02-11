Artvin'de firari hükümlü yakalandı
Artvin'de hakkında çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Artvin'de hakkında çeşitli suçlardan 8 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gürcistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen, "kasten öldürme ", "basit yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 8 yıl 4 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Ş.F. (30) yakalandı.
A.Ş.F, adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Bu kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmesine yardım ettiği belirlenen ve "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatılan S.Ö. ve Ş.F. ile "suçluyu kayırma" suçundan işlem yapılan O.M. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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