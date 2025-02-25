Artvin'de trafik denetimleri sürüyor

Artvin'de, emniyet ve jandarma birimlerince 1 Ocak-24 Şubat tarihleri arasında 56 bin 68 araç kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için trafik denetimlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

İl genelinde emniyet ve jandarma birimleri tarafından 1 Ocak-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 91 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, "56 bin 68 araç kontrol edildi, hız ihlalinde bulunan 1305, seyir halinde cep telefonu kullanan 1011, hatalı sollama yapan 525, periyodik muayenesini yaptırmamış 346, emniyet kemeri kullanmayan 255, sürücü belgesiz araç kullanan 128 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 67 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 5 bin 91 araç ve sürücüye işlem yapıldı." ifadeleri kullanıldı.