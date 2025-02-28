Artvin'de son 28 yılın en yüksek kar kalınlığı ölçüldü

YUSUF OKUR - Artvin'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışlarının ardından kent merkezinde son 28 yılın en yüksek kar kalınlığı 104 santimetre ölçüldü.

İl genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Artvin Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 26 Şubat'ta 44 santimetre ölçülen kar kalınlığı, 27 Şubat'ta 104 santimetreye ulaştı.

Verilere göre, şehirde en fazla kar kalınlığı 1997'nin şubat ayında 132 santimetre ölçüldü.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Tütüncüler köyünde incelemede bulunan Vali Turan Ergün, AA muhabirine, kentte son çeyrek asrın en sert kışını yaşadıklarını söyledi.

Şehir merkezinde kar kalınlığının en son 1997'de bu kadar yüksek ölçüldüğüne değinen Ergün, "Bugün itibarıyla merkezde ölçülen kar 104 santimetre. Yani 1997'den bu yana en yüksek kar yağmış. Yine dün merkeze 20 saatte yağan taze kar miktarı 64 santimetre olmuş. İl merkezinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı köylerde 2-3 metreyi, yüksek kesimlerde de 5-6 metreyi aşıyor." ifadelerini kullandı.

- Sahara ve Camili Geçidi ulaşıma kapalı

Ergün, kar yağışı nedeniyle il genelinde 211 araç ve 450 personelle sahada çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüz, kar yağışının durmasıyla 61 ekip ve 101 personelle köy yollarını yoğun şekilde açma çalışmasına başladı. Karayollarına baktığımızda sadece Artvin-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi ulaşıma kapalı. Burayı kar, tipi ve yağış miktarına göre bazen tüm araçlara, bazen sadece ağır tonajlı araçlara kapatıyoruz. Yağışın durması ve fırtınanın olmaması durumuna göre de tamamen kısa sürede inşallah açarız."

Borçka-Camili kara yolundaki 1850 rakımlı Camili Geçidi'nde yaklaşık 5-6 metre kar yağdığını ve kara yolunun kapalı olduğunu aktaran Ergün, "Elektrik konusunda ciddi kesinti sorunumuz yok. Şu anda Şavşat'ta 5 köyümüzde 948 aboneyi etkileyen elektrik kesintisi mevcut. Buna da Çoruh EDAŞ personeli arkadaşlarımız hızlı şekilde İl Özel İdaresinin yol açma çalışmalarıyla birlikte müdahale edecek." diye konuştu.