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        Artvin'de yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde, nesli tehlike altındaki vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:46
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        Artvin'de yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde, nesli tehlike altındaki vaşağın yiyecek aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Üzümlü köyü Bağcılar Mahallesi'nde Ömer Durmuş'un evinin bahçesine gelen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.

        Etrafta yiyecek arayan vaşak, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Durmuş, AA muhabirine, kışın şehir merkezindeki evlerinde yaşadıkları için köydeki eve güvenlik amacıyla kamera taktırdıklarını söyledi.

        Evin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince çok sayıda yaban hayvanı gördüğünü belirten Durmuş, "Son olarak vaşak gelmiş. Bahçede dolaşıp gitmiş. Vaşak dışında sincap, domuz, kurt, karaca, yaban keçisi gibi yaban hayvanlarının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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