Artvin'de yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

Evin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince çok sayıda yaban hayvanı gördüğünü belirten Durmuş, "Son olarak vaşak gelmiş. Bahçede dolaşıp gitmiş. Vaşak dışında sincap, domuz, kurt, karaca, yaban keçisi gibi yaban hayvanlarının görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi." diye konuştu.

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