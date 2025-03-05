Artvin Valisi Ergün'den 50 yıllık çifte ziyaret

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz de yer aldı.

Vali Ergün, eşi Hülya Ergün ile 4 çocuk ve 3 torun sahibi 72 yaşındaki Muammer ve eşi 71 yaşındaki Meryem Kılıç'ın şehir merkezindeki evine konuk oldu.

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