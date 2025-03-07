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        Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı

        Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:52
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        Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlandı
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        Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Artvin Valiliğinin koordinesinde Artvin Belediye Başkanlığınca organize edilen kutlamalar, Garnizon Şehitliği'nden Milli İrade Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

        Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, yaptığı konuşmada, Artvin'in 7 Mart 1921'de yeniden Türk toprağı olmasının yıl dönümünü kutlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kazanılan bu zaferin milletin kararlılığının ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

        "Bugün burada kurtuluş günümüzü kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere düşen en büyük görevin, onların bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak ve Artvin'i her alanda daha ileriye taşımaktır."

        Kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı tören, halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve kentin sembolik anahtarının Belediye Başkanı Erdem'e teslim edilmesiyle devam etti.

        Tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından geçiş merasimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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