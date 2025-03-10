Artvin'de heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı

Artvin şehir merkezinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Dere Mahallesi Yazkent mevkisinde yamaçtan kopan toprak kütlesi ve ağaçlar yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Heyelanda yamaçtan kopan dev kaya kütlesi yolun bitişiğindeki 4 katlı binaya kısa bir mesafe kala durdu.

- "Yol açma çalışmalarına yarın başlanacak"

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve diğer ilgililer bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Erdem, yağışların ardından karların erimesiyle son günlerde bölgede heyelanların arttığını ifade ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Erdem, heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolunun geçici olarak Balcıoğlu mevkisinden verileceğini, yol açma çalışmalarına ise bölgedeki teknik incelemelerden sonra yarın başlanacağını söyledi.

- "Ucuz atlattık"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Köksal da heyelan sırasında çok korktuğunu ifade etti.

Dev kayanın evinin yanına düştüğünü anlatan Köksal, "Akşam üstü eve girerken yola birkaç tane küçük taş düşmüştü. Daha sonra iş makineleri geldi yolu temizledi. Sonra çok büyük bir heyelan oldu. Çok büyük bir taş da yola düştü. Allah'tan taş yolda kaldı, dönse eve çarpacaktı. O anları camdan canlı izledim. Çok korktum. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. O esnada yoldan araba da, insan da geçmiyordu. Ucuz atlattık." dedi.