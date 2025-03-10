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        Artvin'de heyelan; 2 katlı ev 50 metre sürüklendi

        ARTVİN'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 katlı ev, yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:10
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        Artvin'de heyelan; 2 katlı ev 50 metre sürüklendi
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        ARTVİN’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 katlı ev, yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklendi.

        Olay, dün gece saatlerinde Ortahopa Mahallesi’nde meydana geldi. Yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle, toprak tabakasının üzerindeki Hikmet Kapucu’ya ait 2 katlı ev, kayarak sürükledi. Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki eşyalar bahçeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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