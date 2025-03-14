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        Arhavi'de Kapisre Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:54 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:54
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        Arhavi'de Kapisre Deresi'nde ıslah çalışmaları devam ediyor
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nde ıslah çalışmaları sürüyor.

        DSİ tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarının tamamlanması ile ilçede sel ve su baskınlarının büyük ölçüde önlenmesi amaçlanıyor.

        Proje kapsamında, dere yatağında güvenliği artırmaya yönelik perde duvar inşası büyük ölçüde tamamlandı.

        Son aşamaya gelen proje sayesinde, çevre yolları ve sanat yapılarının eklenmesiyle bölgenin daha modern ve güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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