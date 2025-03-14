Artvin'de serenderde çıkan yangında maddi hasar oluştu
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir serenderde çıkan yangın hasara yol açtı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir serenderde çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Kemerköprü köyünde Adnan Ağırbaş'a ait evin önünde yer alan serenderde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında serender kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.