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        Artvin'de serenderde çıkan yangında maddi hasar oluştu

        Artvin'in Arhavi ilçesinde bir serenderde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:01
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        Artvin'de serenderde çıkan yangında maddi hasar oluştu
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde bir serenderde çıkan yangın hasara yol açtı.

        İlçeye bağlı Kemerköprü köyünde Adnan Ağırbaş'a ait evin önünde yer alan serenderde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında serender kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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