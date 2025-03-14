Artvin'de serenderde çıkan yangında maddi hasar oluştu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kemerköprü köyünde Adnan Ağırbaş'a ait evin önünde yer alan serenderde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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