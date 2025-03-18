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        Artvin'den Gürcistan'a kaçmaya çalışan mahkum kaybolunca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi

        Ceza infaz kurumundan izinli çıktıktan sonra Artvin'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada kaybolan mahkum, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyince jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:46
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        Artvin'den Gürcistan'a kaçmaya çalışan mahkum kaybolunca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi
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        Ceza infaz kurumundan izinli çıktıktan sonra Artvin'den yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada kaybolan mahkum, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyince jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.Ç.K (44), Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Çamurlu köyü mevkisinde yasa dışı yollarla Gürcistan'a geçmeye çalıştığı sırada arazide mahsur kaldığını ve konumunu bilmediği ihbar etti.

        Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önce Jandarma Coğrafi Analiz Sistemi vasıtasıyla M.Ç.K'nin konumu tespit etti, ardından dron destekli 3 saatlik zorlu yaya intikal neticesinde olay yerine ulaştı.

        Ekipler, ikinci derece Askeri Yasak Bölge'de mahsur kalan M.Ç.K'yi tahliye etti.

        Yapılan araştırma neticesinde M.Ç.K'nin farklı suçlardan 25 suç kaydının bulunduğu, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığı, ayrıca devam eden dava dosyaları nedeniyle yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

        M.Ç.K, adli işlemlerin ardından Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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