Artvin Valisi Ergün'den bayram ziyareti
Artvin Valisi Turan Ergün, Ramazan Bayramı arifesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Artvin Valisi Turan Ergün, Ramazan Bayramı arifesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Vali Ergün, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.
Ergün ve beraberindekiler, İl Müftüsü Mesut Harmancı'nın dua etmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Yusufeli Karayolu üzerindeki polis ve jandarma trafik uygulama noktalarında görevli personelin bayramını kutlayan Ergün, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ergün, Ramazan Bayramı'nın Artvin'de huzurlu bir şekilde geçmesi için her konuda tedbir alındığını söyledi.
Bayram süresince 584 polis, jandarma ve sahil güvenlik ile 124 sağlık personelinin görev yapacağını belirten Ergün, şunları kaydetti:
"Herkes tatile gitmişken 24 saat esasına görev yapan bütün arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayram tatili uzun. Dün yola çıkmaya başladı arkadaşlar ve bugün de devam ediyor. Hem bayrama gidiş hem de bayram sonu dönüş yolunda hız yapmayalım, emniyet kemeri takalım, trafik işaretlerine ve trafik görevlilerin uyarılarına mutlaka uyalım."
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