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        Artvin'de yavrularıyla yerleşim yerine inen ayı kameraya yansıdı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı ve 2 yavrusu, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:49
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        Artvin'de yavrularıyla yerleşim yerine inen ayı kameraya yansıdı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı ve 2 yavrusu, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Aşağı Hacılar Mahallesi'ne inen ayı ve 2 yavrusu, Süreyya Öztürk'e ait evin bahçesine girerek, bir süre dolaştı.

        Etrafta yiyecek arayan ayı ve yavruları, evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Süreyya Öztürk, AA muhabirine genelde İstanbul'da yaşadığını söyledi.

        Evine güvenlik amacıyla kamera taktırdığını dile getiren Öztürk, kayıtlarda evinin bahçesine ayı ve yavrularının girdiğini görünce şaşkına döndüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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