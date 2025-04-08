Artvin'de yavrularıyla yerleşim yerine inen ayı kameraya yansıdı

Evine güvenlik amacıyla kamera taktırdığını dile getiren Öztürk, kayıtlarda evinin bahçesine ayı ve yavrularının girdiğini görünce şaşkına döndüğünü ifade etti.

İlçeye bağlı Aşağı Hacılar Mahallesi'ne inen ayı ve 2 yavrusu, Süreyya Öztürk'e ait evin bahçesine girerek, bir süre dolaştı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen ayı ve 2 yavrusu, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.