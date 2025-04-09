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        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğinden sahte bal uyarısı

        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kentte üretildiği iddia edilerek internet üzerinden düşük fiyata satılan ballara ilişkin tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:59
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        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliğinden sahte bal uyarısı
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        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kentte üretildiği iddia edilerek internet üzerinden düşük fiyata satılan ballara ilişkin tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

        Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, internette bazı sitelerde 'Artvin balı' adı altında bal satışı yapıldığını, bu durumun Artvinli arıcıları mağdur ettiğini söyledi.

        İnternet sitelerini tespit ederek ilgili kuruluşları bilgilendirdiklerini belirten Durmuş, "Tespit ettiğimiz diğer siteler için de mücadelemiz devam ediyor. Artvin'de sahte bal olmaz. 1400 civarında arıcımız var. Hiçbirinde sahtekarlık yoktur ama Artvin adını kullanarak sahte bal satışı yapanlara karşı yasal mücadelemizi vereceğiz." dedi.

        Durmuş, sahte balın anlaşılabilmesi için laboratuvar sonuçlarına bakılması gerektiğine işaret ederek, "Damakla, gözle, balın akışıyla sahte bal anlaşılmaz. Biz üreticilerimizden aldığımız balı analiz yaptırdıktan sonra dolum yapıp tüketiciye sunuyoruz." ifadesini kullandı.

        Artvin balı almak isteyen tüketicilerin Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği ve bölgedeki kooperatiflerle iletişime geçebileceklerini dile getiren Durmuş, şunları kaydetti:

        "Tüketici üzerinde dolum tarihi, etiket numarası, işletme ve parti numarası olmayan ballardan uzak durmalı. Her şişedeki bal bal değildir. Balın güvenilir yerlerden, Artvin balının da Artvin'den alınması lazım. Hakiki Artvin balının kilogram değeri 1500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Uçuk fiyatları bugünlerde görmeye başladık. Gramı 'şu' diyenler var. Kimse onlara inanıp da almasın. Şayet almak istiyorlarsa Artvin Arıcılar Birliğini arayıp bilgi alabilirler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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