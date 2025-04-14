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        Artvin'de Gazze'ye destek için araçlarla konvoy oluşturuldu

        Artvin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla araçlarla konvoy oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:31
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        Artvin'de Gazze'ye destek için araçlarla konvoy oluşturuldu
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        Artvin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla araçlarla konvoy oluşturuldu.

        Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Yeni Mahalle Camisi'nin önünde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan, İsrail'i lanetleyen sloganlar atan kalabalık, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren on binlerce sivil için dua etti.

        Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının vahşi katliam olduğunu söyledi.

        7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 115 binden fazla kişinin yaralandığını veya sakat kaldığını dile getiren Delibaş, "Gazze ölüyor, sessiz kalma. İsrail, sadece bombalarla değil gıda ve temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yürütüyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur." dedi.

        Basın açıklamasının ardından kalabalık, uzun araç konvoyu oluşturup korna ve sloganlar eşliğinde şehir turu atarak İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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