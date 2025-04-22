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        Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi

        Artvin'de özel gereksinimli öğrencilere yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:29 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:53
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        Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi
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        Artvin'de özel gereksinimli öğrencilere yönelik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ve akademisyenleri tarafından Şehir Yerleşkesi'nde organize edilen şenlikte, farklı yaş gruplarındaki özel gereksinimli öğrenciler uçurtma uçurdu, dans edip yüz boyama ve sportif etkinliklere katıldı.

        Karagöz-Hacivat ve palyaço kostümleri giyen bazı üniversite öğrencileri de katılımcıları eğlendirdi.

        Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Çağrı Özdenk, özel eğitim öğrencileri ile üniversite öğrencilerinin kaynaşması amacıyla şenliği düzenlediklerini söyledi.

        Şenliğin yoğun katılımla güzel ortamda geçtiğini belirten Özdenk, "Özel gereksinimli öğrencilerimiz hem eğlendi hem sosyalleşmiş oldu." dedi.

        Üniversite öğrencisi Asel Nur Göğüs ise çocuklarla uçurtma uçurup dans ettikleri şenliğin keyifli geçtiğinden bahsetti.

        Öğrencileriyle şenliğe katılan Çoruh Özel Eğitim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni İlkyaz Yalçın da üniversitenin düzenlediği etkinliği çok anlamlı bulduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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