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        Artvin'de heyelan anını iş makinesi operatörü görüntüledi

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol açma çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü, heyelan anını kayıt altına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:21
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        Artvin'de heyelan anını iş makinesi operatörü görüntüledi
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol açma çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü, heyelan anını kayıt altına aldı.

        İlçeye bağlı Yüncüler köyünde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında toprak kütleleri ile yamaçtan kopan ağaçlar yola sürüklendi.

        Topraktaki hareketliliği fark eden iş makinesi operatörü, heyelan anını cep telefonuyla görüntüledi.

        Heyelanın ardından güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede yol açma çalışmaları kontrollü olarak sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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