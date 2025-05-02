Artvin'de heyelan anını iş makinesi operatörü görüntüledi

İlçeye bağlı Yüncüler köyünde bir süre önce meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan mahalle yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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