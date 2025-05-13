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        Artvin'e gelen Erasmus öğrencileri Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezdi

        Türkiye'ye Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciler Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:57
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        Artvin'e gelen Erasmus öğrencileri Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezdi
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        Türkiye'ye Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciler Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezdi.

        Litvanya, Romanya ve Gürcistan'dan ülkeye gelip Artvin Güç Birliği Platformu koordinesinde 4 gün boyunca kentte misafir edilen 28 öğrenci Ardanuç ilçesindeki kanyonu gezme imkanı buldu.

        Platform Başkanı Engin Güven, gazetecilere, Artvinliler olarak bu tür gruplara destek vermeleri halinde gelecekte daha büyük grupların kente çekilip daha fazla ekonomik girdi sağlanabileceğini belirtti.

        Gruba rehberlik yapan Ardanuç Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri Zeynep Kuzu Turan ise kanyonun önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak "Teras kısmında fotoğraf çekildikten sonra yürüyüşe başladık. Doğal yapı nedeniyle bazı katılımcılar zorlandı, hatta geri dönmek isteyenler oldu. Ancak onları motive ettik. Her durdukları noktada fotoğraf çektiler, sonunda unutulmaz bir anı yaşadılar." dedi.

        Öğrenciler ilçedeki Rabat Kilisesi, Usot Gölü ve Güleş Köyü Seyir Tepesi gibi farklı noktaları da gezerek bölgenin kültürü ve doğası hakkında bilgi edindi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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