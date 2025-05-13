Artvin'e gelen Erasmus öğrencileri Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezdi

Türkiye'ye Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciler Artvin'deki Cehennem Deresi Kanyonu'nu gezdi.

Litvanya, Romanya ve Gürcistan'dan ülkeye gelip Artvin Güç Birliği Platformu koordinesinde 4 gün boyunca kentte misafir edilen 28 öğrenci Ardanuç ilçesindeki kanyonu gezme imkanı buldu.

Platform Başkanı Engin Güven, gazetecilere, Artvinliler olarak bu tür gruplara destek vermeleri halinde gelecekte daha büyük grupların kente çekilip daha fazla ekonomik girdi sağlanabileceğini belirtti.

Gruba rehberlik yapan Ardanuç Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri Zeynep Kuzu Turan ise kanyonun önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurgulayarak "Teras kısmında fotoğraf çekildikten sonra yürüyüşe başladık. Doğal yapı nedeniyle bazı katılımcılar zorlandı, hatta geri dönmek isteyenler oldu. Ancak onları motive ettik. Her durdukları noktada fotoğraf çektiler, sonunda unutulmaz bir anı yaşadılar." dedi.

Öğrenciler ilçedeki Rabat Kilisesi, Usot Gölü ve Güleş Köyü Seyir Tepesi gibi farklı noktaları da gezerek bölgenin kültürü ve doğası hakkında bilgi edindi.