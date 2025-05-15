Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ın Sahara ve Arsiyan yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

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