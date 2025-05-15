Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Artvin'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ın Sahara ve Arsiyan yaylalarında kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle sürülerini otlatmak için meralara çıkaran hayvan sahipleri zor anlar yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.