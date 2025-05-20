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        Artvin'de "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğraf sergisi açıldı

        Artvin'de, Müzeler Haftası dolayısıyla "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:55
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        Artvin'de "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğraf sergisi açıldı
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        Artvin'de, Müzeler Haftası dolayısıyla "Toprağın Tanıkları Artvin'de Arkeoloji ve Müzecilik" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

        Kentte yürütülen yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan kültürel varlıkların fotoğraflarının yer aldığı sergi, Artvin Müze Müdürlüğü Salonu'nda organize edildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, 2022'de kurulan Artvin Müze Müdürlüğünün faaliyetlerine dikkati çekmek ve kentin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.

        Müzecilik alanında 3 yıldır önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Aytekin, "Sergimizle hem Artvin'in arkeoloji ve sanat tarihi açısından zengin geçmişine ışık tutmayı hem de yeni kurulan Müze Müdürlüğünün tanınırlığını artırmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Sergide, 1990'dan itibaren kentte yapılan yüzey araştırmaları ve çeşitli kazı çalışmalarına ait fotoğrafların yer aldığını aktaran Aytekin, "Şavşat Kalesi, Ardanuç Gevhernik Kalesi, Ciha Kalesi ve Ardanuç Kutlu köyünde gerçekleştirilen kazıların sonuçları ile bilinen tarihi yapıların fotoğrafları ziyaretçilere sunuluyor. Fotoğraf sergisi, hafta boyunca ziyarete açık olacak." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu'nun açılışını yaptığı sergi, 23 Mayıs Cuma gününe kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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