Artvin'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Artvin'de açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 18 proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen fuarda, Bilim Sanat Merkezinde bünyesindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projeler yer aldı.

Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu milletin ve devletin yükünü gençlerin taşıyacağını dile getiren Ergün, "Bu gençler artık TEKNOFEST'e katılıyor. Bilim fuarlarında projeler üretiyor. Artvin'de bu alanda başarılı çalışmalar yapan kıymetli çocuklarımız, gençlerimiz var" dedi.

Artvin'den bu yıl TÜBİTAK'a 35 proje gönderildiğini ve bunların 13'ünün desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Ergün, "Bu ciddi bir başarı oranı. Gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artırmak için mücadelemiz sürecek. Bizler de gençlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.