Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

        Artvin'de açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 18 proje sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:13 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 18 proje sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen fuarda, Bilim Sanat Merkezinde bünyesindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projeler yer aldı.

        Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu milletin ve devletin yükünü gençlerin taşıyacağını dile getiren Ergün, "Bu gençler artık TEKNOFEST'e katılıyor. Bilim fuarlarında projeler üretiyor. Artvin'de bu alanda başarılı çalışmalar yapan kıymetli çocuklarımız, gençlerimiz var" dedi.

        Artvin'den bu yıl TÜBİTAK'a 35 proje gönderildiğini ve bunların 13'ünün desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Ergün, "Bu ciddi bir başarı oranı. Gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artırmak için mücadelemiz sürecek. Bizler de gençlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da eğitimde proje tabanlı öğrenmeye önem verdiklerini vurguladı.

        TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında kentte bir çok okulda proje yapıldığını aktaran Acar, "Artvin'de ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizin yüzde 10'u değişik fikirlerde projeler yaptılar. Öğrencilerimizi icat ve buluş yapmakla meşgul etmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Öğrenciler, fuar açılışının ardından projeleriyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Artvin'de 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Artvin'de 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Artvin'de dolu; tarım arazileri zarar gördü
        Artvin'de dolu; tarım arazileri zarar gördü
        Karadeniz'deki 5 ilde "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel lezzetler tanıtıldı
        Karadeniz'deki 5 ilde "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel lezzetler tanıtıldı
        Artvin'de karda dolaşan ayılar görüntülendi
        Artvin'de karda dolaşan ayılar görüntülendi
        Kadın arıcı 2 kovanla başladığı arıcılıkta bu yıl yaklaşık 1,5 ton bal bekl...
        Kadın arıcı 2 kovanla başladığı arıcılıkta bu yıl yaklaşık 1,5 ton bal bekl...