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        Artvin'de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

        Artvin'de Çevre Haftası kapsamında çöp toplama etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 17:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:13
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        Artvin'de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi
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        Artvin'de Çevre Haftası kapsamında çöp toplama etkinliği yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce sıfır atık bilinci oluşturarak, doğanın korunması ve plastik kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kentin en önemli sosyal yaşam alanlarından Çoruh Park'ta çöp toplama etkinliği organize edildi.

        Atatürk Ortaokulu'ndan gelen öğrenciler, öğretmen ve protokol üyeleriyle gruplar halinde 30 dakika boyunca çöp topladı.

        Daha fazla çöpü toplamak için mücadele eden öğrencilere program bitiminde çeşitli hediyeler verildi.

        Artvin Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan, çevre haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile sıfır atığın önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

        Bu yıl ki temanın plastik atık kirliğinin önlenmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizlerde öğrencilerimizle Çoruh Park'taki plastik atıkları hep beraber topladık. Öğrencilerimizin ellerine sağlık diliyorum. Güzel bir çevre temizliği yaptınız. Elinize emeğinize sağlık. İnşallah vatandaşlarımız bundan sonra burasını daha bilinçli kullanır ve burası her daim temiz kalır" dedi.

        Çöp toplayan öğrencilerden Hira Nur Kılıç ise çevreyi temizlemek için etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Amacımız hediye almak değil, çevremizi korumak ve temizlemekti. Çevrede çok çöp vardı. Çevreye çöp atmayın çevreyi kirletmeyin. Çevre bizim için çok önemli." dedi.

        Öğrencilerden Duru Aydın da mümkün oldukça fazla çöp toplamaya çalıştığını dile getirerek, "Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak istiyorsanız doğayı kirletmeyin." ifadesini kullandı.

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