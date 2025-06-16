Artvin Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Artvin Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu'nun babası Merdanali Köroğlu'nun cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.
Artvin Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu'nun babası Merdanali Köroğlu'nun cenazesi, Artvin'de toprağa verildi.
Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden 83 yaşındaki Köroğlu'nun cenazesi, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine getirildi.
Şavşat Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Köroğlu'nun cenazesi, Düzenli Köyü'ndeki aile mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine, Köroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Turan Ergün, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu da cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.