Artvin Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu'nun babası son yolculuğuna uğurlandı

İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu da cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Köroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Turan Ergün, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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