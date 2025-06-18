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        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:02
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        Artvin'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde 4 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen sürücü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheli otomobili takibe aldı.

        Ardahan Şavşat kara yolu Yavuzköy mevkisinde durdurulan araçta yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilen araç sürücüsü de gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine nakledildi.

        Adliyeye sevk edilen sürücü ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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