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        Artvin'de 4,8 milyar liralık 17 taşkın koruma projesi devam ediyor

        Artvin Valisi Turan Ergün, DSİ Bölge Müdürlüğünün afet ve taşkın risklerini azaltmaya ve su yönetimini güçlendirmeye yönelik yatırımlara aralıksız sürdürdüğünü belirterek, devam eden 17 taşkın koruma projesinin maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar lira olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:49
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        Artvin'de 4,8 milyar liralık 17 taşkın koruma projesi devam ediyor
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        Artvin Valisi Turan Ergün, DSİ Bölge Müdürlüğünün afet ve taşkın risklerini azaltmaya ve su yönetimini güçlendirmeye yönelik yatırımlara aralıksız sürdürdüğünü belirterek, devam eden 17 taşkın koruma projesinin maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar lira olduğunu bildirdi.

        Vali Ergün, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte sel ve taşkın riskinin diğer aylara göre daha yoğun yaşandığı döneme girildiğini söyledi.

        Toplantıda, olası afet durumunda yaşanacak olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla yapılan ve yapılması gerekenleri değerlendireceklerini belirten Ergün, afetlerle mücadelenin tek kurumun işi olmadığını vurguladı.

        Ergün, Artvin'de son yıllarda DSİ'nin yıllık bütçesinin yarısına yakınının taşkın korumaya ayrıldığına dikkati çekerek, "Sel ve taşkındaki işlerin tek muhatabı DSİ olmamalı. Bu işin çözümü imar planından başlar. Sel riski altındaki dere ve ırmak kenarları imara açılmamalı." dedi.

        İklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunu haline geldiğini dile getiren Ergün, AFAD'ın Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi 2024 kayıtlarına göre, geçen yıl Türkiye'de 410 heyelan, 1140 sel ve taşkın yaşandığını aktardı.

        Artvin'de DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce yürütülen taşkın kontrol çalışmaları kapsamında bugüne kadar 7 milyar 823 milyon 77 bin lira yatırımla 180 tesisin hizmete alındığına işaret eden Vali Ergün, şunları kaydetti:

        "DSİ 26. Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz yıl 2 milyar 205 milyon 816 bin liralık yatırım bütçesinin 1 milyar 59 milyon 42 bin lirasını taşkın koruma çalışmaları için ayırdı. Bu tutar, toplam yatırım bütçesinin yüzde 48'ine tekabül etmektedir. DSİ Bölge Müdürlüğümüz afet ve taşkın risklerini azaltmaya ve su yönetimini güçlendirmeye yönelik yatırımlara aralıksız devam etmektedir. Devam eden 17 taşkın işinin maliyeti yaklaşık 4,8 milyar lira. İlimizde taşkın riskini azaltmak amacıyla, 2025 yatırım programına teklif edilen ve ihalesi yapılacak 12 yeni iş bulunmakta olup, bu projelerin toplam maliyeti ise 3,3 milyar liradır. Yapılacak yatırım ve planlamalarla yağmuru keyifle seyredeceğimiz günlerin gelmesini diliyoruz. Yağmuru, sel ve taşkın korkusu olmadan keyifle seyretmek istiyoruz."

        DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız'ın yatırımlarla ilgili sunum yaptığı toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, kaymakam ve ilçe belediye başkanları ile kurul üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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