Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Artvin'de bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.

Artvin Belediyesi tarafından iki asrı aşkın geçmişe sahip kültür ve geleneği yaşatmak için organize edilen boğa güreşleri, şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Ağırlıklarına göre farklı boy ve kategorilerde dört gündür devam eden boğa güreşlerine Artvin, Rize ve Erzurum'dan 148 boğa katıldı.

Güreşlerin son gününde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 31 boğa arenaya çıkarak kıyasıya güreşti.

Küçük başaltı kategorisinde güreşlere Rize'den katılan Mehmet Gunzoğlu'nun "Mercan", başaltı kategorisinde Batuhan Çelik'in "Kadirağa", baş kategorisinde ise Kenan Köse'nin "Canpolat" adlı boğaları şampiyon oldu.

Dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 1 milyon lira ödül dağıtılırken, festivalin en prestijli kategorisi olan baş boğa sahibi 150 bin lirayla ödüllendirildi.

Gün boyu devam eden yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşler yoğun ilgi gördü.

Artvin Valisi Turan Ergün, Kafkasör'de dört gündür süren boğa güreşlerinin arkasında 3-4 ayı bulan bir çalışmanın olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerinin Artvin'in kadim kültürü olduğunu ifade eden Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar gelmiş güzel bir kültür. Bu kültürün Artvin'e kazandırdığı en güzel değer boğa yetiştiriciliği. Bu tür yerel gelenekler o illerin en büyük değeridir. Artvin'in de en büyük değeri boğa güreşidir, Kafkasör'dür. Türkiye'de herkes Artvin denilince Kafkasör'ü biliyor. Gelecek yıllarda daha güzel festivaller yapmak için el birliğiyle çalışacağız."

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Kafkasör Festivali'nin 44'üncüsünün yapılmasına rağmen 200 yıllık bir gelenek olduğunu kaydetti.